Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве (фото) Сегодня 11:57 — Казна и Политика

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что перед началом встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ.

О чем идет речь

Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора безопасности.





Президент отметил, что Украина готова делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

«Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия располагает тем, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным», — подчеркнул он.

Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны россии, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество.

