Украина и Польша весной могут восстановить линию, которая соединит энергосистемы — Finance.ua
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Украина и Польша весной могут восстановить линию, которая соединит энергосистемы

Энергетика
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Энергоатом заявил, что после выполнения оператором Укрэнерго своих обязательств линию электропередачи между Украиной и Польшей, которая не работала с 1991 года, можно будет снова запустить.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Воздушная линия электропередачи через Польшу объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Она работала еще при СССР, но после распада была выведена из строя и с 1991 года не работала.
Сейчас на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения Энергоатома проводят работы, предшествующие пусконаладке.
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«Как только свою часть обязательств выполнит и НЭК „Укрэнерго“, линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле», — говорят в Энергоатоме.
Как отметил глава компании Петр Котин, запуск линии электропередачи укрепит связь Украины с европейской энергосистемой, а в перспективе позволит Украине экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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