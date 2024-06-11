Украина и Норвегия начинают энергетическое партнерство — Finance.ua

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Украина и Норвегия начинают энергетическое партнерство

Казна и Политика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Министр торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесили Мирсет подписали Меморандум об энергетическом партнерстве, направленный на сотрудничество в гидроэнергетике, развитии возобновляемых источников энергии и природного газа. Встреча министров состоялась в Берлине накануне Международной конференции по восстановлению Украины.
Герман Галущенко рассказал коллеге о сложной ситуации в украинской энергосистеме после возобновления россией массированных атак, отметив, что сотрудничество с норвежскими партнерами по восстановлению поврежденных мощностей станет важной поддержкой для Украины.
Министр поблагодарил Норвегию за уже оказанную помощь украинскому энергосектору, в том числе 42 груза с энергетическим оборудованием общим весом около 453 тонн, в который вошли генераторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, спецтехника.
Также обсуждался предстоящий визит норвежской стороны в Киев и проведение Межправительственной украинско-норвежской комиссии по вопросам торгово-экономического и бизнес-сотрудничества, сопредседателем которой с украинской стороны недавно был назначен Герман Галущенко.
Министры в Берлине также провели встречу с норвежским бизнесом, который уже работает и планирует дальше инвестировать в Украину. Во встрече приняли участие представители компаний Scatec, Fenix ​​Repower, Bergen Engines, Innovation Norway, DNV, Норвежско-украинской торговой палаты (NUCC).
Заключенный министрами Меморандум предусматривает сотрудничество в построении децентрализованной генерации и оценке потенциала малой гидроэнергетики. Среди приоритетов — обмен лучшими практиками и инновационными технологиями для осуществления энергетического перехода.
По материалам:
Finance.ua
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