Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей, — Зеленский — Finance.ua
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Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей, — Зеленский

Казна и Политика
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Украина и Молдова договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала обеих стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду.
«Договорились о создании новых транзитных путей, расширении нашего экспортного потенциала. Будем делать это, в частности, и путем улучшения пересечения границы между нашими государствами», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».
Как отметил глава государства, он обсудил с Санду сопротивление российскому вторжению в Украину и вопросы приднестровского урегулирования.
«Украина является гарантом этого урегулирования, и мы будем активно помогать Молдове и далее», — подчеркнул он.
Собеседники также обсудили энергетическое сотрудничество.
«После успешного подключения энергосистем Украины и Молдовы к европейской энергосистеме у нас есть множество новых возможностей для работы на рынке энергетического ЕС — и для двустороннего сотрудничества. Наша общая задача — использовать эти возможности максимально», — отметил Зеленский.
Президент также подтвердил готовность Украины помочь Молдове с реконструкцией железной дороги. Стороны договорились начать восстановление железнодорожного участка «Березино-Басарабяска» для усиления транспортного потенциала обеих стран.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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