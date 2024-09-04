Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение — Finance.ua

Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами. В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений.

Об этом сообщает Офис президента

Что предполагает сделка

В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также по меньшей мере 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.

Также, по соглашению, Дублин:

предоставит Киеву системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

будет продолжать участвовать в коалиции по разминированию;

будет изучать потенциальные пути поддержки Украины в рамках коалиций способностей Контактной группы по обороне, таких как ІТ-коалиция;

будет обеспечивать постоянную подготовку сил обороны через миссию Европейского союза (ЕС) по военной помощи (EUMAM) в Украине.

будет способствовать привлечению российской федерации к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного ее агрессией, а также дальнейшему усилению санкций против страны террориста;

будет прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира;

будет участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы мира, в том числе в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

«Отдельные блоки соглашения очерчивают гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС», — добавляет Офис президента.

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