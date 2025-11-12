0 800 307 555
Украина и еще восемь стран присоединились к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Девять стран, включая Украину, поддержали европейские санкции против руководства непризнанного Приднестровского региона Республики Молдова.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Как отмечается, 27 октября 2025 года Совет ЕС принял продление ограничительных мер до 31 октября 2026 года.
К этому решению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Украина и Черногория.
«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении.
Приднестровская молдавская республика (ПМР) — это непризнанное квази-государство на территории Молдовы. Она охватывает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу.
ПМР объявила о своем создании 25 августа 1991 года, за два дня до получения независимости Молдовы.
К моменту провозглашения здесь была расположена 14-я российская армия под командованием Александра Лебедева.
На территории ПМР произошел вооруженный конфликт между молдавскими войсками и сепаратистами при поддержке российских войск.
Приднестровье не признают большинство стран мира, но оно фактически руководствуется собственными органами власти. Там есть собственная конституция, парламент, правительство и даже собственная валюта — приднестровский рубль.
Экономика региона сильно зависит от россии, особенно в энергетическом и финансовом секторе. Приднестровье находится в международной изоляции, но поддержка россии обеспечивает определенную стабильность.
