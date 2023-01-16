Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина

Казна и Политика
54
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина
Украина и Евросоюз сегодня, 16 января, подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш ожидается на этой неделе.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.
Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.
«Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе», — заявил Шмыгаль.
Напомним, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.