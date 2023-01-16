Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина — Finance.ua

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофина

Украина и Евросоюз сегодня, 16 января, подписали меморандум о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Первый транш ожидается на этой неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Глава правительства отмечает, что первый транш в размере 3 млрд евро Украина ожидает получить уже на этой неделе.

«Украина и ЕС только подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Мы ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро на этой неделе», — заявил Шмыгаль.

Напомним, в декабре саммит ЕС официально одобрил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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