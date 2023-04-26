Украина и Дания заключили соглашение о расширении сотрудничества в области ветровой генерации — Finance.ua

Украина и Дания заключили соглашение о расширении сотрудничества в области ветровой генерации Сегодня 14:34

Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Королевства Дания заключили соглашение, расширяющее энергетическое партнерство в области ветровой генерации.

Как передает Укринформ, документ в онлайн-режиме подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр климата, энергетики и коммунальных услуг Королевства Дания Ларс Огор на конференции WindEurope’s 2023, сообщает Минэнерго

Украина имеет значительный потенциал для развития возобновляемой энергетики в Европе. Мы хотим стать лидером в построении современного зеленого энергетического сектора и планируем, что к 2050 году доля ВИЭ в энергобалансе Украины достигнет 50%. Развитие партнерства с Данией в области ветровой энергетики чрезвычайно важно для нас в этом контексте", — отметил Галущенко.

Стороны обязались содействовать дальнейшему развитию энергетического партнерства, а также осуществлять обмен опытом и знаниями в сфере ветровой энергетики. Партнерство будет включать обмен информацией и сотрудничество экспертов в разработке стратегии, соответствующей политики и правовых мер в области ветроэнергетики, обмен знаниями в развитии технологических возможностей, а также формировании стабильной основы для инвестиционной и торговой деятельности в секторе ветроэнергетики.

Укрінформ По материалам:

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