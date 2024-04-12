Украина и Черногория согласовали «транспортный безвиз» для грузовых перевозок — Finance.ua
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Украина и Черногория согласовали «транспортный безвиз» для грузовых перевозок

Казна и Политика
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С 1 июня 2024 года заработает «транспортный безвиз» между Украиной и Черногорией. Также страны работают над развитием автобусного сообщения.
Об этом пишет пресс-служба Минвосстановления.
«Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами 1 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Кроме грузовых перевозок команда Минвосстановления работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.
По словам замминистра Сергея Деркача, вскоре ожидается открытие первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году у Украины есть обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10%.
Также во время проведения переговоров был поднят вопрос о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. В частности, стороны согласовали возможность самостоятельного обслуживания маршрута украинской стороной, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут.
Как сообщалось, команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в ходе заседания Смешанной комиссии по перевозкам с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции приняла решение о продолжении либерализации грузовых перевозок.
По материалам:
Укрінформ
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