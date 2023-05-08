Украина и Болгария разработают декларацию о двусторонней торговле подсолнечным маслом — Finance.ua
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Украина и Болгария разработают декларацию о двусторонней торговле подсолнечным маслом

Казна и Политика
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Аграрные министерства Украины и Болгарии приступают к разработке декларации о механизмах влияния в случае возможных рыночных потрясений, включая резкое изменение цен, в двусторонней торговле подсолнечным маслом, сообщила пресс-служба Министерства земледелия Болгарии.
«Декларация, как ожидается, будет свидетельством готовности обеих сторон к совместным действиям для предотвращения будущих рыночных аномалий», — говорится в сообщении болгарского аграрного ведомства по итогам переговоров, состоявшихся в пятницу в Софии, министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева и министра агрополитики Украины Николая Сольского.
Стороны обсуждали чрезвычайную защитную меру Европейской Комиссии по временному запрету импорта из Украины четырех сельхозкультур — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.
Гечев проинформировал участников переговоров о решении правительства Болгарии отменить национальный запрет на ввоз из Украины ряда сельхозтоваров и заявил, что болгарская сторона будет внимательно следить за рынком как подсолнечного масла, так и другой с/х продукции.
«Болгария и Украина могут работать вместе, чтобы найти долгосрочные решения для ускоренного транзита сельскохозяйственных товаров в третьи страны и предложить их Европейской Комиссии», — сказал болгарский министр.
Он сообщил, что усилия Болгарии сосредоточены на развитии логистических систем, с помощью которых коридоры солидарности будут функционировать и выполнять ту функцию, ради которой они были созданы.
«Вместе мы можем противостоять вызовам, которые создает текущая ситуация, и, таким образом, разрешать их быстрее и эффективнее», — подчеркнул Гечев.
В свою очередь Николай Сольский выразил надежду, что диалог между аграрными ведомствами стран будет продолжаться. Он заверил болгарского коллегу, что Украина готова совместно решать любые вопросы, которые будут возникать в будущем.
Со своей стороны, Минагрополитики Украины по итогам переговоров сообщило о готовности Болгарии импортировать всю агропродукцию из Украины, кроме указанных выше четырех сельхозкультур.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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