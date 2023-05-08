Украина и Болгария разработают декларацию о двусторонней торговле подсолнечным маслом — Finance.ua

Украина и Болгария разработают декларацию о двусторонней торговле подсолнечным маслом Сегодня 20:37 — Казна и Политика

Аграрные министерства Украины и Болгарии приступают к разработке декларации о механизмах влияния в случае возможных рыночных потрясений, включая резкое изменение цен, в двусторонней торговле подсолнечным маслом, сообщила пресс-служба Министерства земледелия Болгарии.

«Декларация, как ожидается, будет свидетельством готовности обеих сторон к совместным действиям для предотвращения будущих рыночных аномалий», — говорится в сообщении болгарского аграрного ведомства по итогам переговоров, состоявшихся в пятницу в Софии, министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева и министра агрополитики Украины Николая Сольского.

Стороны обсуждали чрезвычайную защитную меру Европейской Комиссии по временному запрету импорта из Украины четырех сельхозкультур — пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника — в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Гечев проинформировал участников переговоров о решении правительства Болгарии отменить национальный запрет на ввоз из Украины ряда сельхозтоваров и заявил, что болгарская сторона будет внимательно следить за рынком как подсолнечного масла, так и другой с/х продукции.

«Болгария и Украина могут работать вместе, чтобы найти долгосрочные решения для ускоренного транзита сельскохозяйственных товаров в третьи страны и предложить их Европейской Комиссии», — сказал болгарский министр.

Он сообщил, что усилия Болгарии сосредоточены на развитии логистических систем, с помощью которых коридоры солидарности будут функционировать и выполнять ту функцию, ради которой они были созданы.

«Вместе мы можем противостоять вызовам, которые создает текущая ситуация, и, таким образом, разрешать их быстрее и эффективнее», — подчеркнул Гечев.

В свою очередь Николай Сольский выразил надежду, что диалог между аграрными ведомствами стран будет продолжаться. Он заверил болгарского коллегу, что Украина готова совместно решать любые вопросы, которые будут возникать в будущем.

Со своей стороны, Минагрополитики Украины по итогам переговоров сообщило о готовности Болгарии импортировать всю агропродукцию из Украины, кроме указанных выше четырех сельхозкультур.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.