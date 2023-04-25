Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта

21
Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта для улучшения сообщения между странами.
Об этом шла речь на встрече посла Украины в Болгарии Олеси Илащук с вице-премьер-министром — министром транспорта и связи Республики Болгария Христо Алексиевым, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу посольства.
Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили строительство третьего моста через реку Дунай, который облегчит перемещение растущего потока товаров и людей и поможет Украине в процессе ее восстановления.
«Христо Алексиев отметил усилия Болгарии по обеспечению коридоров солидарности для обеспечения продовольственной безопасности. Стороны выразили готовность работать вместе для улучшения сообщения между Украиной и Болгарией и определили развитие железнодорожного транспорта как главный приоритет», — проинформировали в диппредставительстве.
Как сообщалось, посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук 7 апреля вручила верительные грамоты президенту Румену Радеву.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.