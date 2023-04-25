Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта — Finance.ua

Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта Сегодня 17:45

Украина и Болгария определили как приоритетное развитие железнодорожного транспорта для улучшения сообщения между странами.

Об этом шла речь на встрече посла Украины в Болгарии Олеси Илащук с вице-премьер-министром — министром транспорта и связи Республики Болгария Христо Алексиевым, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу посольства

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили строительство третьего моста через реку Дунай, который облегчит перемещение растущего потока товаров и людей и поможет Украине в процессе ее восстановления.

«Христо Алексиев отметил усилия Болгарии по обеспечению коридоров солидарности для обеспечения продовольственной безопасности. Стороны выразили готовность работать вместе для улучшения сообщения между Украиной и Болгарией и определили развитие железнодорожного транспорта как главный приоритет», — проинформировали в диппредставительстве.

Как сообщалось, посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук 7 апреля вручила верительные грамоты президенту Румену Радеву.

Укрінформ По материалам:

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