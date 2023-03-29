Украина хочет децентрализовать генерацию энергетики к следующей зиме — Finance.ua
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Украина хочет децентрализовать генерацию энергетики к следующей зиме

Энергетика
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Украина планирует децентрализовать генерацию электроэнергии к следующей зиме. Сделать это хотят из-за наращивания маневровых мощностей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко во время визита в Брюссель встретился с вице-президентом Еврокомиссии по межинституционным отношениям Марошем Шефчовичем.
Галущенко отметил, что ситуация с генерацией электроэнергии в Украине стабилизировалась, есть резервные мощности, которые позволяют экспортировать электроэнергию в европейские страны.
«В процессе подготовки к следующей зиме Украина планирует максимально децентрализовать генерацию электроэнергии за счет наращивания маневровых мощностей. Стороны обсудили соответствующие направления сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и использования газовых турбин», — говорится в сообщении.
Министр энергетики также надеется на скорейшее решение ENTSO-E об увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС. Полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, понесших значительные потери от атак рф, и подготовиться к следующему отопительному сезону.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электрической энергии и газа. Галущенко заявил о заинтересованности Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.
По материалам:
РБК-Україна
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