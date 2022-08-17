Украина экспортировала мяса птицы более чем на $500 млн — Finance.ua
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Украина экспортировала мяса птицы более чем на $500 млн

Казна и Политика
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Украина в январе-июле текущего года экспортировала 235,1 тыс. т мяса и субпродуктов птицы, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Союза птицеводов Украины.
Как отмечается, в денежном эквиваленте экспорт за 7 месяцев текущего года составил $523,2 млн, что на 36,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
«Такой рост экспортной выручки стал возможным благодаря росту цен на традиционных экспортных рынках для украинской продукции, в частности, стран ЕС и Ближнего Востока», — объясняют эксперты. Крупнейшими импортерами мяса и съедобных субпродуктов птицы из Украины в июле 2022 г. были Саудовская Аравия (32,2%), Нидерланды (19,1%) и Словакия (7,3%). Эти страны являются крупнейшими потребителями украинского мяса птицы по итогам 7 месяцев 2022 г.
По материалам:
AgroPortal.ua
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