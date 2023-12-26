Украина дополнительно получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка — Finance.ua
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Украина дополнительно получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине под гарантии Правительства Японии.
Также указанное финансирование содержит грантовую составляющую:
  • от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины — 190 млн долларов;
  • от правительства США — 50 млн долларов;
  • от правительства Швейцарии — 20 млн долларов.
В Минфине отметили, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Великобритания в 2024 году может оказать Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.
21 декабря Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Это последний транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в этом году.
По материалам:
УНІАН
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