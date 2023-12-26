Украина дополнительно получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка — Finance.ua

Украина дополнительно получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина получила 1,34 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Это уже шестое дополнительное финансирование.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине под гарантии Правительства Японии.

Также указанное финансирование содержит грантовую составляющую:

от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины — 190 млн долларов;

от правительства США — 50 млн долларов;

от правительства Швейцарии — 20 млн долларов.

В Минфине отметили, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Великобритания в 2024 году может оказать Украине еще больше помощи, чем в 2022 и 2023 годах для борьбы с российскими оккупантами. Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

21 декабря Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Это последний транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в этом году.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.