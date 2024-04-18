Украина должна утвердить стандарты по переработке строительных отходов — Finance.ua

Украина должна утвердить стандарты по переработке строительных отходов Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина должна утвердить стандарты по ресайклингу строительных отходов, возникших в результате боевых действий, и сформировать рецептуры для переработки различных материалов, считает президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов (ВСПС) Константин Салий.

«Больше всего развитие тормозит отсутствие государственных стандартов по ресайклингу и переработке строительных материалов — отходов разрушений. По нормам ЕС эти строительные отходы не должны создавать свалки в окрестностях наших городов, их нужно перерабатывать. Но проблема в том, что государство за два года даже не подняло этот вопрос публично. Его поднимаем мы, союзы и ассоциации, и надеемся, что найдется донорская структура, которая поможет Украине грантом, и мы сможем провести научное исследование по формированию рецептур переработки разных видов отходов», — рассказал Салий на круглом столе «Строительные материалы. Готовность к потребностям рынка на восстановление» в агентстве Интерфакс-Украина во вторник.

Он напомнил, что, по предварительным оценкам, в Украине 100 млн куб. м отходов из-за военных разрушений, однако эта цифра не охватывает отходов на временно оккупированных территориях, пострадавших от российского вторжения.

По словам эксперта, стоимость первоначального исследования рецептур для переработки строительных отходов оценивается в $200 тыс., а строительство лаборатории — $3−5 млн.

«Вопрос ресайклинга стройматериалов очень интересный, потому что Европа после 1945 года не имела таких разрушений, и материалы были совсем другими. Кроме того, не все материалы можно переработать — пораженные некоторыми ракетами объекты становятся токсичными. Нужно проводить много исследований, и одной лабораторией обойтись сложно. Необходимо иметь полную лабораторию для проведения токсикологии, санитарно-технических испытаний, пожарных нагрузок», — объяснил президент ВСПС.

minprom По материалам:

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