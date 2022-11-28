Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента Сегодня 12:47 — Казна и Политика

Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента

Украина до конца года подпишет декларации о вступлении Украины в НАТО с рядом государств Альянса.

Об этом заявил дипсоветник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

«До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО», — отметил Жовква.

Бельгия стала второй страной, подписавшей с Украиной совместную декларацию, в которой страна задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса по внедрению стандартов ЕС и НАТО. Первой страной стала Чехия.

«Это очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении, ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно овладеваем на поле боя. Голос Бельгии играет важную роль», — подчеркнул Жолква.

Напомним, НАТО намерено помочь Украине защищаться от россии «столько, сколько потребуется».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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