Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента — Finance.ua
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Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента

Казна и Политика
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Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента
Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО — Офис президента
Украина до конца года подпишет декларации о вступлении Украины в НАТО с рядом государств Альянса.
Об этом заявил дипсоветник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.
«До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО», — отметил Жовква.
Бельгия стала второй страной, подписавшей с Украиной совместную декларацию, в которой страна задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса по внедрению стандартов ЕС и НАТО. Первой страной стала Чехия.
«Это очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении, ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно овладеваем на поле боя. Голос Бельгии играет важную роль», — подчеркнул Жолква.
Напомним, НАТО намерено помочь Украине защищаться от россии «столько, сколько потребуется».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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