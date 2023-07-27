Украина будет торговать электроэнергией с еще одной страной Европы — Finance.ua

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Украина будет торговать электроэнергией с еще одной страной Европы

Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала распределение доходов от управления ограничениями на границе между операторами систем передачи Украины и Румынии, что открывает возможности для торговли электричеством.
Как сообщает пресс-служба регулятора, согласно условиям проекта Договора между ОСР двух стран, предполагается, что доход (без НДС) от управления ограничениями на границе между Украиной и Румынией распределяется между НЭК «Укрэнерго» и CNTEE Transelectrica SA в соотношении 50% на 50%.
«Принятое решение позволит урегулировать проведение экспортно-импортных операций электрической энергией через трансграничный переток по направлению Украина — Румыния», — говорится в сообщении регулятора.
Также это поможет стабилизировать энергосистему, поскольку создает условия для импорта электроэнергии из Румынии в дефицитные часы суток и экспорта в Румынию в часы, в которых имеется профицит электрической энергии.
Разрешенная максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в Европу составляет 400 МВт, а для импорта — 1200 МВт.
С октября 2022 года энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за российских обстрелов, что привело к серьезному дефициту в энергосистеме и необходимости применять стабилизационные отключения.
В этой связи Украина вынуждена была прекратить экспорт электроэнергии в европейские страны. Однако с февраля этого года дефицит электроэнергии в Украине был устранен, и было принято решение о возобновлении экспорта электроэнергии.
По материалам:
УНІАН
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