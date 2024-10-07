Украина будет финансировать строительство пороховых заводов — Finance.ua
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Украина будет финансировать строительство пороховых заводов

Казна и Политика
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Украина провела дерегуляцию рынка взрывчатых веществ и готовится выдавать гранты на пороховые заводы.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley.
«Сумма инвестиций на проекты Brave1 увеличилась. В этом году мы начали выдавать гранты на ракеты. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. И поэтому я призываю инвесторов, бизнес, чтобы вы об этом думали», — сказал Федоров во время своего выступления.
По его словам, государство провело дерегуляцию рынка пороха и взрывчатых веществ и позволило маскировать заводы через третьи компании.
По материалам:
Економічна Правда
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