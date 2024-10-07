Украина будет финансировать строительство пороховых заводов — Finance.ua

Украина будет финансировать строительство пороховых заводов Сегодня 16:19 — Казна и Политика

Украина провела дерегуляцию рынка взрывчатых веществ и готовится выдавать гранты на пороховые заводы.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley.

«Сумма инвестиций на проекты Brave1 увеличилась. В этом году мы начали выдавать гранты на ракеты. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. И поэтому я призываю инвесторов, бизнес, чтобы вы об этом думали», — сказал Федоров во время своего выступления.

По его словам, государство провело дерегуляцию рынка пороха и взрывчатых веществ и позволило маскировать заводы через третьи компании.

Економічна Правда По материалам:

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