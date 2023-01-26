Украина бесплатно получила еще два «байрактара» от Baykar — Finance.ua

Украина бесплатно получила еще два «байрактара» от Baykar Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Украина бесплатно получила еще два «байрактара» от Baykar

В среду, 25 января, турецкая военная компания Baykar подарила украинским воинам два беспилотника Bayraktar TB2.

Как сообщили в Главном управлении разведки, ударные турецкие беспилотники будут помогать украинским воинам защищаться от российских оккупантов.

«Мы получили от больших друзей и партнеров Украины — компании Baykar — еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена», — отметили в ГУР.

С 24 февраля беспилотники Bayraktar TB2 очень хорошо проявили себя на поле боя в Украине. При этом в самой компании заявили, что не будут торговать с россией, потому что поддерживают Украину.

Кроме того, владелец компании купил земельный участок в Украине, на котором готов построить завод по производству БПЛА. Здесь планируют выпускать реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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