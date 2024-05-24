Украина аварийно покупала электроэнергию: будут ли отключать — Finance.ua

Украина аварийно покупала электроэнергию: будут ли отключать Сегодня 12:22 — Энергетика

Украина аварийно покупала электроэнергию: будут ли отключать

Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу «Укрэнерго» были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Сегодня ночью с 02:00 до 07:00 также применялась аварийная помощь из Польши и Румынии.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Графики почасовых отключений могут быть использованы для понижения уровня потребления при превышении определенных лимитов размеров для каждой области.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» доводит эти лимиты накануне каждому облэнерго. Если область потребляет в пределах доведенного лимита, обесточивание потребителей может не применяться.

Если лимит превышен — обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

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