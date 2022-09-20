Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов — Finance.ua
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Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов

Криминал
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Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов
Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов
По ходатайству прокуратуры арестованы активы двух белорусских предприятий. Компании работали на территории Николаевской области.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
«По ходатайству прокуроров Николаевской областной прокуратуры суд арестовал счета и имущество двух белорусских предприятий, в том числе два модульных завода по изготовлению асфальта, тяжелую строительную технику стоимостью 50 млн грн. В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества в управление АРМА», — говорится в сообщении.
Николаевская областная прокуратура ведет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).
По данным следствия, на территории Николаевской области функционируют два белорусских предприятия по строительству дорог, доходы от деятельности которых поступали в бюджет республики беларусь. В рамках следствия исследуется деятельность этих предприятий по возможной поддержке в проведении вооруженной агрессии рф против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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