Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов — Finance.ua

Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов Сегодня 15:45 — Криминал

Украина арестовала активы двух белорусских компаний на ₴50 миллионов

По ходатайству прокуратуры арестованы активы двух белорусских предприятий. Компании работали на территории Николаевской области.

«По ходатайству прокуроров Николаевской областной прокуратуры суд арестовал счета и имущество двух белорусских предприятий, в том числе два модульных завода по изготовлению асфальта, тяжелую строительную технику стоимостью 50 млн грн. В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного имущества в управление АРМА», — говорится в сообщении.

Николаевская областная прокуратура ведет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

По данным следствия, на территории Николаевской области функционируют два белорусских предприятия по строительству дорог, доходы от деятельности которых поступали в бюджет республики беларусь. В рамках следствия исследуется деятельность этих предприятий по возможной поддержке в проведении вооруженной агрессии рф против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.