Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату «на руки» — Finance.ua

Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату «на руки» Сегодня 10:33

Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату «на руки»

Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ — «Учительская доплата».

«Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен „на руки“ после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен» руки", — рассказал Шмыгаль.

Куда еще будут выделены средства:

1,2 млрд гривен предусмотрели на закупку школьных автобусов по всей Украине. В настоящее время принимается решение о выделении 1,6 млрд гривен субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.

2,8 млрд гривен выделили на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Это одна из программ, которую мы внедряем в рамках «Зимней поддержки».

305 млн гривен субвенции в 2025 году распределили на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

150 млн гривен субвенции выделили для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы «Новая Украинская Школа», которая продлится в следующем году.

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