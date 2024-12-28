Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату «на руки» — Finance.ua

Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату «на руки»
Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ — «Учительская доплата».
«Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен „на руки“ после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен» руки", — рассказал Шмыгаль.
Куда еще будут выделены средства:
- 1,2 млрд гривен предусмотрели на закупку школьных автобусов по всей Украине. В настоящее время принимается решение о выделении 1,6 млрд гривен субвенции местным бюджетам на закупку в следующем году школьных автобусов.
- 2,8 млрд гривен выделили на программу бесплатного горячего питания для детей младших классов. Это одна из программ, которую мы внедряем в рамках «Зимней поддержки».
- 305 млн гривен субвенции в 2025 году распределили на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.
- 150 млн гривен субвенции выделили для регионов на повышение квалификации учителей. Это часть программы «Новая Украинская Школа», которая продлится в следующем году.
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