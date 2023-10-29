Ученые выяснили, в каком возрасте человек проводит больше всего времени в Интернете — Finance.ua
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Ученые выяснили, в каком возрасте человек проводит больше всего времени в Интернете

Мир
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Исследователи Университета Суррея (Великобритания) проанализировали использование интернета 796 участниками опроса и составили новый спектр интернет-зависимости.
Результаты опроса показали, что молодые люди (до 24 лет) проводят в интернете в среднем 6 часов в день, преимущественно используя смартфоны. В то же время пользователи от 24 лет находятся в Сети по 4,6 часа ежедневно. Связи между интернет-зависимостью и полом исследователи не обнаружили.
На основе полученных данных ученые распределили участников по пяти категориям, из которых составили спектр интернет-зависимости. Приблизительно 15% респондентов попали в группу «случайных пользователей», которые выходят в сеть для выполнения определенных задач, например по работе. Эта группа (средний возраст — 33,4 года) не проявляет признаков интернет-зависимости.
По материалам:
t4.com.ua
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