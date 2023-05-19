Ученые установили исторический рекорд передачи данных из космоса — в 400 раз быстрее Starlink — Finance.ua

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Ученые установили исторический рекорд передачи данных из космоса — в 400 раз быстрее Starlink

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Ученые установили исторический рекорд передачи данных из космоса — в 400 раз быстрее Starlink
Ученые установили исторический рекорд передачи данных из космоса — в 400 раз быстрее Starlink
В NASA объявили, что экспериментальная система спутниковой лазерной связи достигла нового рекорда — 200 Гбит/с. Это в 400 раз быстрее, чем позволяет самый лучший тариф Starlink (500 Мбит/с). Через шесть минут прохождения над наземной станцией связи спутник успевает передать несколько терабайтов данных.
NASA уверяют: совсем скоро такая связь выведет космическую коммуникацию на новый уровень.
Экспериментальный кубсат (сверхмалый спутник) NASA Pathfinder Technology Demonstrator 3 (PTD-3) был выведен в космос в мае прошлого года миссией Transporter-5 от SpaceX.
На борту спутника установлен блок лазерной связи размером с «коробку для обуви» и весом 11 кг. Блок в большинстве своем собран из комплектующих, доступных в свободной продаже, специально для проекта пришлось изготовить лишь небольшое количество узлов. В NASA заявляют: проект не должен быть слишком сложным и дорогим.
Вместе со специалистами NASA в проекте принимают участие:
  • Лаборатория им. Линкольна Массачусетского университета, где собрали полезную нагрузку для спутника;
  • Компания Terran Orbital, изготовившая спутниковое шасси и само устройство;
  • Наземная станция Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии.
В будущем блоки лазерной связи будут обеспечивать коммуникационные каналы постоянных миссий на Луну и Марс. Также высокоскоростные оптические каналы появятся в новых космических научных приборах, включая телескопы.

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По материалам:
noworries
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