Ученые разработали роботов, которые заменят людей охранников — Finance.ua

Ученые разработали роботов, которые заменят людей охранников Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Швейцарский стартап Ascento представил новых роботов, способных заменить людей охранников. По словам разработчиков, недостаток охранников — проблема многих отраслей, загруженные работники вынуждены брать сверхурочные, это влияет на бдительность и работоспособность.

Робот Ascento Guard передвигается со скоростью человека, выполняя несложные, но важные задачи: патрулирует периметр, ищет дыры в изгородях, производит тепловое сканирование на предмет вторжений и пожаров, контролирует освещение и парковку. Если робот представляет угрозу, он сообщает ответственному человеку через специальное приложение, интегрированное с системами видеонаблюдения и надежно защищенное шифрованием.

В конструкции робота есть ноги и колеса, которые позволяют передвигаться разными поверхностями, экономя при этом заряд батареи. Ноги складываются, поэтому лестницы и ямы тоже не помеха. Предполагается, что роботы станут для сотрудников охраны надежными партнерами по патрулированию крупных объектов. При этом нравственный кодекс Ascento запрещает физический контакт машины с человеком.

Компания также присоединилась к инициативе Boston Dynamics по мирному применению робототехники и пообещала не использовать свои разработки в качестве оружия. По словам главы Ascento Алессандро Морра, их основные конкуренты — американские Cobalt и Knightscope. Однако Cobalt сосредоточена на внутренней охране, а Knightscope — на местах массового скопления людей. Отличие Ascento — ориентация на промзоны и улучшенная проходимость.

Морра также отметил, что этот проект — только начало. К примеру, ученые планируют научить роботов работать внутри помещений и в воздухе. «Роботы — это способ решить самую острую проблему — нехватка кадров. Но реальное преимущество, которое мы имеем, — это анализ собранных данных с помощью ИИ, чтобы фиксировать время и место инцидентов или наблюдать за машинами, которые постоянно паркуются не там, где им положено», — подытожил Алессандро Морра.

noworries По материалам:

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