Ученые разработали электронную кожу: как она работает — Finance.ua

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Ученые разработали электронную кожу: как она работает

Технологии&Авто
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Ученые разработали электронную кожу: как она работает
Ученые разработали электронную кожу: как она работает
Группа исследователей из Стэнфордского университета создала «электронную кожу», имитирующую настоящую. Эта технология поможет людям, утратившим тактильную чувствительность.
Кожа — защитный барьер для внутренних органов, ценный инструмент нервной системы для восприятия внешнего мира. Люди, перенесшие тяжелые ожоги, ампутации или другие травмы, теряют тактильную чувствительность.
Ученые разработали электронную кожу: как она работает
«Электронная кожа» похожа на сверхтонкую наклейку. Один лист прозрачной пленки состоит из гибкой интегральной микросхемы с 5-вольтным питанием. Трехслойная структура «электронной кожи» диэлектрическая, каждый слой содержит органические наноструктуры, которые могут быть спроектированы индивидуально для восприятия различных сенсорных сигналов: в то время как один может определять температуру, другой помогает пользователю испытывать давление.
Каждый слой «электронной кожи» имеет толщину меньше микрона. Для повышения долговечности «электронная кожа» крепится на гибкую подложку, толщину которой можно сравнить с толщиной наружного слоя человеческой кожи.
Ученые разработали электронную кожу: как она работает
В эксперименте на лабораторных крысах исследователи стимулировали «электронную кожу», используя компьютер для наблюдения за нервными реакциями. Применение давления или тепла к коже вызвало ответную реакцию в виде подергивания конечностей и возбуждения нервов. Электронную кожу можно многократно сгибать и растягивать, не разрывая и не боясь повредить.
«Наше изобретение может когда-нибудь вернуть сенсорные способности людям с утраченной тактильностью. „Электронную кожу“ можно интегрировать в протезы, что повысило бы мобильность пользователей и позволило бы чувствовать обратную тактильную связь», — отметили ученые. На данный момент «электронная кожа» сделана из органических материалов и имеет короткий срок службы.
По материалам:
noworries
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