Ученые предлагают сверхяркие источники света на основе квазичастиц — Finance.ua

Ученые предлагают сверхяркие источники света на основе квазичастиц Сегодня 03:26

Международная команда ученых переосмысливает основные принципы радиационной физики с целью создания сверхярких источников света. В новом исследовании, опубликованном в Nature Photonics, исследователи из Instituto Superior Técnico (IST) в Португалии, Университета Рочестера, Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Laboratoire d’Optique Appliquée во Франции предложили способы использования квазичастиц для создания света. Источники, столь же мощные, как самые совершенные из существующих сегодня, но гораздо более маленькие.

Квазичастицы образуются множеством синхронно движущихся электронов. Они могут путешествовать с любой скоростью — даже быстрее света — и противостоять интенсивным силам, как те, которые находятся вблизи черной дыры.

«Самым увлекательным аспектом квазичастиц является их способность двигаться способами, которые бы были запрещены законами физики, управляющими отдельными частицами», — говорит Джон Паластро, старший научный сотрудник Лаборатории лазерной энергетики, доцент кафедры механических наук, инженер, а также доцент Института оптики.

Паластро и его коллеги изучали уникальные свойства квазичастиц в плазме, запустив усовершенствованное компьютерное моделирование на суперкомпьютерах, доступных через Европейское совместное предприятие высокопроизводительных вычислений. Они видят многообещающие применения для источников света на основе квазичастиц, включая неразрушающую визуализацию для поиска вирусов, понимание биологических процессов, таких как фотосинтез, производство компьютерных микросхем и исследование поведения материи на планетах и ​​звездах.

«Гибкость огромная, — говорит Бернардо Малака, докторант IST и главный автор исследования. — Даже если каждый электрон выполняет относительно простые движения, общее излучение от всех электронов может имитировать излучение частицы, движущейся быстрее света, или колебательной частицы, даже если локально нет ни одного электрона, который был бы быстрее света или колебательной частицы».

Portaltele По материалам:

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