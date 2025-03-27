Убыток компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265 млн гривен в 2024 году — Finance.ua

Убыток компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265 млн гривен в 2024 году Сегодня 07:56 — Фондовый рынок

В 2024 году убыток телекоммуникационной компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265,1 млн гривен против убытка за предыдущий период в 64,4 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на аналитической платформе YouControl.

В сообщении говорится, что чистый доход от реализации в 2024 году увеличился на 4,3% по сравнению с 2023 годом до 4,343 млрд гривен.

Отмечается, что в «Укртелекоме» выросли расходы по оплате труда на 5,9% до 1,530 млрд гривен.

По данным YouControl, компания «Укртелеком» получила за 2023 год убыток 64,398 млн гривен.

Українські Новини По материалам:

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