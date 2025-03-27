Убыток компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265 млн гривен в 2024 году — Finance.ua
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Убыток компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265 млн гривен в 2024 году

Фондовый рынок
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В 2024 году убыток телекоммуникационной компании «Укртелеком» увеличился в 4 раза до 265,1 млн гривен против убытка за предыдущий период в 64,4 млн гривен.
Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на аналитической платформе YouControl.
В сообщении говорится, что чистый доход от реализации в 2024 году увеличился на 4,3% по сравнению с 2023 годом до 4,343 млрд гривен.
Отмечается, что в «Укртелекоме» выросли расходы по оплате труда на 5,9% до 1,530 млрд гривен.
По данным YouControl, компания «Укртелеком» получила за 2023 год убыток 64,398 млн гривен.
По материалам:
Українські Новини
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