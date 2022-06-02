Uber запустил бесплатные поездки до границы с Польшей — Finance.ua
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Uber запустил бесплатные поездки до границы с Польшей

Сегодня 20:34Личные финансы
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Uber запустил бесплатные поездки до границы с ПольшейUber запустил бесплатные поездки до границы с Польшей
С июня 2022 Uber запускает сервис Uber Aid Shuttle во Львове. С помощью него пользователи смогут добраться до границы с Польшей и обратно.
Об этом пишет Ain.ua.

Как это работает

  • Услуга Uber Aid Shuttle доступна по маршруту Львов — Шегини — Львов.
  • Как сообщается, с Uber Aid Shuttle пользователи могут забронировать до 4-х мест в комфортабельном автобусе через приложение Uber во Львове. Место отправления — Львовский пригородный вокзал.
  • Поездки по маршруту с услугой — бесплатные.
Как прокомментировали в Uber, запуск услуги Uber Aid Shuttle во Львове призван помочь в покрытии необходимых транспортных нужд от Львова до пограничного перехода Шегини и поддержку местным громадам справиться с нехваткой топлива. Услугу назвали временной.
«Uber продолжает поддерживать украинские громады в связи с нехваткой топлива, поэтому мы рады сообщить о запуске новой инициативы Uber Aid Shuttle во Львове. Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину», — добавляет Ивона Крук, представитель Uber.
Напомним, по состоянию на 2 июня 2022 Uber продолжает работать в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.
По материалам: Ain.Ua
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