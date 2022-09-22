Uber откажется от автомобилей с ДВС — Finance.ua
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Uber откажется от автомобилей с ДВС

Технологии&Авто
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Международный такси-сервис Uber решился на радикальный шаг в сторону «зеленой» мобильности. По плану генерального директора компании Дара Хосровшахи, Uber откажется от использования на основных рынках автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, пишет avtomir.ua.
Uber уже сейчас принимает меры, предшествующие грядущим изменениям. В некоторых городах США внедрена функция Comfort Electric, позволяющая пользователям выбирать для поездки исключительно электромобили. На этой неделе она станет доступна уже в 25 городах Северной Америки. Однако на сегодняшний день платформа, с которой сотрудничают более миллиона водителей, располагает всего 25 тысячами электромобилей, поэтому Uber должна проделать большую работу в следующие восемь лет.
По плану Хосровшахи, уже к 2023 году количество электромобилей удвоится: водители, сменившие машину с ДВС не электрическую, получат компенсации, на которые компания заложила 800 миллионов долларов. Кроме того, Uber платит водителям электромобилей дополнительный доллар за каждую поездку и предоставляет скидки на зарядку.

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По материалам:
Finance.ua
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