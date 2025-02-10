У Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и россии — Finance.ua

У Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и россии Сегодня 11:34

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и россию контроль на мировой арене.

Об этом он заявил в интервью NBC News , пишет «Европейская правда».

Как известно, за последние две недели США пытались сократить количество рабочих мест и финансирование в Агентстве США по международному развитию (USAID), что, по мнению Волца, было оправдано.

«[USAID] занимается всяческими другими вещами, которые, откровенно говоря, не отвечают стратегическим интересам или видению президента», — заявил он.

Волц отметил, что «слишком часто лишь центы с доллара фактически доходят до людей, которые в этом нуждаются».

«Между крупными подрядчиками, субподрядчиками, местными подрядчиками доллары используются неразумно», — подчеркнул американский политик.

Он также возразил, что отказ США от гуманитарной помощи за рубежом передаст контроль на мировой арене Китаю и россии.

«Мы должны переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента», — добавил он.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID — которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Економічна Правда По материалам:

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