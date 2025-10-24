0 800 307 555
У Трампа хотят открыть прибрежные воды США для роста добычи нефти

28
Администрация Трампа готовит предложение открыть почти все прибрежные воды США для нового морского бурения в целях добычи нефти, несмотря на сопротивление губернаторов штатов.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, проект плана включает воды вблизи юго-восточной части США, которые президент Трамп пытался закрыть во время предвыборной кампании.
Экологи раскритиковали этот план, заявив, что он поставит под угрозу слишком много прибрежных общин и морских сред обитания, а некоторые штаты уже выразили свою незаинтересованность или откровенное неодобрение новых морских нефтяных арендных сделок.
Хотя окончательный график продажи, вероятно, будет сокращен, первоначальный проект сигнализирует о потенциально масштабном расширении территории США, предназначенной для аренды нефти и газа, включая акватории вблизи коралловых рифов и арктических вод, которым, по словам экологов, грозит бурение.

Где увеличат добычу

Проект, разработанный Бюро по управлению океанической энергией Министерства внутренних дел, определяет основу возможных аукционов прав на бурение нефти и газа в водах вдоль восточного и западного побережья США, вокруг Аляски и в Мексиканском заливе.
Вероятно, запреты на бурение останутся в охраняемых зонах, таких как Северо-Восточный каньон и морской национальный памятник подводных гор к юго-востоку от Кейп-Кода, штат Массачусетс, и морской национальный памятник Папаханаумокуакеа у берегов.

Нефтяные компании

Нефтяные компании проявили ограниченный интерес к исследованию новых вод США за пределами Мексиканского залива, где они могут столкнуться с политической оппозицией, а также с геологическим риском.
Относительно мало известно о потенциальных запасах нефти и газа вдоль восточного побережья, большинство существующих данных связаны с геологическими исследованиями, существовавшими несколько десятилетий назад, и примерно четырьмя десятками скважин, пробуренных в 1970-х и 1980-х годах.

Позиция США

Согласно документу от 17 сентября, ни один штат Восточного побережья не уведомил Министерство внутренних дел о своем желании быть включенным в план.
Зато Флорида зарегистрирована как не высказавшая своей позиции, а четыре штата — Коннектикут, Джорджия, Вирджиния и Нью-Гэмпшир — «не ответили», как свидетельствуют документы.
Еще восемь штатов четко выразили свое несогласие: Делавер, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Северная Каролина, Род-Айленд и Южная Каролина. На Западном побережье Калифорния, Орегон и Вашингтон выступили против новой аренды у своих берегов.
По материалам:
РБК-Україна
