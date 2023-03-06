У россии все меньше денег: нефтегазовые доходы в феврале обвалились почти вдвое, — Bloomberg Сегодня 17:46 — Энергетика

У россии все меньше денег: нефтегазовые доходы в феврале обвалились почти вдвое, — Bloomberg

Нефтегазовые доходы в бюджет россии продолжают уменьшаться после вступления санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов и снижения экспорта российского газа в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg

Если в январе доходы в бюджет страны от нефти и газа снизились на 38%, то в феврале цифра уже достигла 46%. Об этом свидетельствуют официальные данные Минфина.

Поступления от сырой нефти и нефтепродуктов, составлявшие более двух третей доходов от налога на энергию, в феврале этого года упали на 48%, до 361 миллиарда рублей, по подсчетам Bloomberg.

Цена российской нефти резко упала

После вступления в силу нефтяных санкций ЕС, запрещающих большинство импорта российского сырья морским путем, а страны G7 наложили на цены ограничения, цена нефти марки Urals существенно снизилась.

Поступления от экспорта газа тоже упали

Ситуация с доходом от продажи газа и поступлениями от экспортных пошлин не лучше.

Так, в феврале доход от продаж снизился на 42%, до 161 миллиарда рублей. А доходы от экспортных пошлин — на 81%, до 40 миллиардов рублей после того, как газовый гигант Gazprom PJSC снизил поставки по трубопроводам в Европу.

Вместе с тем поступления в бюджет от налога на добычу природного газа, наоборот, выросли на 86% до 121 миллиарда рублей. Причиной послужило временное увеличение налога для «Газпрома».

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Телеканал 24 По материалам:

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