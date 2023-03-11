У какого флагманского смартфона самый яркий экран — Finance.ua
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У какого флагманского смартфона самый яркий экран

Фондовый рынок
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Известный инсайдер Ice Universe опубликовал список флагманских смартфонов с яркими экранами. На первом месте не iPhone 14 Pro.
Смартфон Apple расположился на второй позиции с 2000 нит пиковой яркости. А вот первое место Ice Universe отдал еще не представленному Oppo Find X6 Pro с дисплеем с максимальной яркостью более 2400 нит.
Далее следуют Xiaomi 13 (1900 болт), Vivo X90 Pro+ (1800) и Magic 5 Pro (1800), а также Galaxy S23 Ultra (1750).
У какого флагманского смартфона самый яркий экран
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По материалам:
itechua
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