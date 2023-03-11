У какого флагманского смартфона самый яркий экран — Finance.ua

У какого флагманского смартфона самый яркий экран Сегодня 22:00 — Фондовый рынок

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал список флагманских смартфонов с яркими экранами. На первом месте не iPhone 14 Pro.

Смартфон Apple расположился на второй позиции с 2000 нит пиковой яркости. А вот первое место Ice Universe отдал еще не представленному Oppo Find X6 Pro с дисплеем с максимальной яркостью более 2400 нит.

Далее следуют Xiaomi 13 (1900 болт), Vivo X90 Pro+ (1800) и Magic 5 Pro (1800), а также Galaxy S23 Ultra (1750).

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itechua По материалам:

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