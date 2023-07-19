У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн

Казна и Политика
30
У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн
У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн
В Украине, несмотря на военное положение, пенсионерам своевременно выплачиваются пенсии, а также производятся запланированные на 2023 год перерасчеты.
Так, в июле после очередного повышения у некоторых пенсионеров пенсия увеличилась на 1450 гривен, пишет «На пенсии».
Средний размер июльского увеличения составляет 1020,71 грн. В общей сложности перерасчет произвели для 19 419 пенсионеров.
Наибольшее среднее повышение получили лица, которым назначили пенсии по закону «О статусе народного депутата Украины» — у 659 человек пенсии в среднем выросли на 1450,98 грн.
Далее за ними следуют госслужащие, которым в среднем прибавили по 1046,70 грн (пересчет провели для 16 989 человек).
Повышение назначенных согласно Закону «О службе в органах местного самоуправления» пенсий получили 1574 человека, у которых ежемесячные выплаты выросли в среднем на 634,89 грн.
Наименьший размер доплаты получили 197 граждан, которым пенсия назначена по закону «О научной и научно-технической деятельности» — в среднем повышение составляет 422,51 грн. В
Если вас интересует, как финансовая система преодолевает вызовы войны и какие есть программы поддержки для бизнеса и населения, предлагаем вам посетить мероприятие Ukrainian Credit Conference, которое состоится в Киеве 19 июля. Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Все подробности по ссылке:

Ukrainian Credit Conference, главное финансовое мероприятие года

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.