У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн — Finance.ua

У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн Сегодня 08:00 — Казна и Политика

У каких категорий пенсии возрастут на 1450 грн

В Украине, несмотря на военное положение, пенсионерам своевременно выплачиваются пенсии, а также производятся запланированные на 2023 год перерасчеты.

Так, в июле после очередного повышения у некоторых пенсионеров пенсия увеличилась на 1450 гривен, пишет «На пенсии».

Средний размер июльского увеличения составляет 1020,71 грн. В общей сложности перерасчет произвели для 19 419 пенсионеров.

Наибольшее среднее повышение получили лица, которым назначили пенсии по закону «О статусе народного депутата Украины» — у 659 человек пенсии в среднем выросли на 1450,98 грн.

Далее за ними следуют госслужащие, которым в среднем прибавили по 1046,70 грн (пересчет провели для 16 989 человек).

Повышение назначенных согласно Закону «О службе в органах местного самоуправления» пенсий получили 1574 человека, у которых ежемесячные выплаты выросли в среднем на 634,89 грн.

Наименьший размер доплаты получили 197 граждан, которым пенсия назначена по закону «О научной и научно-технической деятельности» — в среднем повышение составляет 422,51 грн. В

Если вас интересует, как финансовая система преодолевает вызовы войны и какие есть программы поддержки для бизнеса и населения, предлагаем вам посетить мероприятие Ukrainian Credit Conference, которое состоится в Киеве 19 июля. Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Все подробности по ссылке:

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.