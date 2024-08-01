У Jeep Renegade появилась версия Willys — Finance.ua

У Jeep Renegade появилась версия Willys Сегодня 03:28 — Технологии&Авто

Кроссовер Jeep Renegade получил специальную версию в честь армейских Willys. Таких машин выпустят всего пять сотен, пишет avtomir.ua

У Jeep Renegade Willys увеличен дорожный просвет, есть принудительная блокировка заднего дифференциала, понижающая передача, система помощи при спуске и несколько режимов работы полноприводной трансмиссии: «Автоматический», «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни».

Также в версии Willys есть эксклюзивный цвет Green Recon, панорамная крыша, окрашенные в черный цвет передние стойки и 17-дюймовые колеса с шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

Под капотом — стандартная для модели «четверка» 1.3 TurboFlex с отдачей 185 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Коробка — девятиступенчатый «автомат».

Уже известно, что Renegade нового поколения ожидается к 2027 году, причем модель будет переведена на электротягу. Вместе с ней дебютирует Jeep Compass следующего поколения и еще одна новинка, которую в компании называют «новым ключевым кроссовером». По-видимому, это будет преемник Jeep Cherokee.

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