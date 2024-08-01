У Jeep Renegade появилась версия Willys — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У Jeep Renegade появилась версия Willys

Технологии&Авто
14
Кроссовер Jeep Renegade получил специальную версию в честь армейских Willys. Таких машин выпустят всего пять сотен, пишет avtomir.ua.
У Jeep Renegade Willys увеличен дорожный просвет, есть принудительная блокировка заднего дифференциала, понижающая передача, система помощи при спуске и несколько режимов работы полноприводной трансмиссии: «Автоматический», «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни».
Также в версии Willys есть эксклюзивный цвет Green Recon, панорамная крыша, окрашенные в черный цвет передние стойки и 17-дюймовые колеса с шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus.
Под капотом — стандартная для модели «четверка» 1.3 TurboFlex с отдачей 185 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Коробка — девятиступенчатый «автомат».
Уже известно, что Renegade нового поколения ожидается к 2027 году, причем модель будет переведена на электротягу. Вместе с ней дебютирует Jeep Compass следующего поколения и еще одна новинка, которую в компании называют «новым ключевым кроссовером». По-видимому, это будет преемник Jeep Cherokee.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.