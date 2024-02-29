У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters

Криптовалюта
12
У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters
У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters
Бешеная активность у Bitcoin привела к тому, что в четверг самая популярная криптовалюта получила наибольший месячный прирост за последние 3 года, и уже находится в пределах рекордного максимума.
Об этом пишет Reuters.
Спрос на Bitcoin-ETF стимулирует масштабные ралли.
Месячный прирост BTC составляет более 44%, что является самым большим показателем с декабря 2020 года.
По состоянию на 10:00 по Киеву Bitcoin торговался на уровне 62 712 долларов.
По словам аналитиков брокерской компании IG Markets, такая динамика свидетельствует о «вероятном прорыве» предела в 69 тыс. долларов, выше рекордного уровня, установленного в ноябре 2021 года.

Читайте также: От $1 тыс. для старта? На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году

«Если бы это был любой другой рынок, он, скорее всего, попал бы в категорию «мыльный пузырь — не подходите к нему. Но Bitcoin вернулся в фазу ралли, без признаков того, что вершина достигнута», — заявил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.
Трейдеры также вкладывают средства в BTC накануне апрельского халвинга — процесса, который происходит каждые четыре года, когда скорость выпуска токенов уменьшается вдвое, вместе с вознаграждением, получаемым майнерами.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.