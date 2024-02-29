У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters Сегодня 12:32 — Криптовалюта

У Bitcoin — самый большой месячный прирост с 2020 года, — Reuters

Бешеная активность у Bitcoin привела к тому, что в четверг самая популярная криптовалюта получила наибольший месячный прирост за последние 3 года, и уже находится в пределах рекордного максимума.

Об этом пишет Reuters.

Спрос на Bitcoin-ETF стимулирует масштабные ралли.

Месячный прирост BTC составляет более 44%, что является самым большим показателем с декабря 2020 года.

По состоянию на 10:00 по Киеву Bitcoin торговался на уровне 62 712 долларов.

По словам аналитиков брокерской компании IG Markets, такая динамика свидетельствует о «вероятном прорыве» предела в 69 тыс. долларов, выше рекордного уровня, установленного в ноябре 2021 года.

«Если бы это был любой другой рынок, он, скорее всего, попал бы в категорию «мыльный пузырь — не подходите к нему. Но Bitcoin вернулся в фазу ралли, без признаков того, что вершина достигнута», — заявил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Трейдеры также вкладывают средства в BTC накануне апрельского халвинга — процесса, который происходит каждые четыре года, когда скорость выпуска токенов уменьшается вдвое, вместе с вознаграждением, получаемым майнерами.

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Економічна Правда По материалам:

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