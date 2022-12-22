TWS-наушники Huawei Freebuds 5i вышли на глобальный рынок — Finance.ua

TWS-наушники Huawei Freebuds 5i вышли на глобальный рынок 22.12.2022, 00:06 — Фондовый рынок

В июне TWS-наушники FreeBuds 5i Huawei выпустила в Китае, а теперь новинка стала доступна на мировом рынке по цене примерно €100. Модель Huawei FreeBuds 5i отличается от предшественника, FreeBuds 4i, благодаря более длительному времени автономной работы, улучшенному звуку, улучшенной опции шумоподавления, а также более легкому корпусу, пишет root-nation.

Зарядный чехол Huawei FreeBuds 5i доступен в трех цветовых решениях — Isle Blue, Nebula Black и Ceramic White. Его вес составляет 34 г, и, несмотря на то, что он стал на 18% легче по сравнению с предыдущей моделью, емкость аккумулятора увеличилась до 410 мАч. Наушники также стали короче и на 11% легче, чем FreeBuds 4i — каждый весит всего 4,6 грамма. К тому же производитель предлагает три размера мягких силиконовых наконечников, чтобы использование было максимально комфортным.

Huawei FreeBuds 5i сертифицированы как беспроводные наушники Hi-Res Audio с широкой частотной характеристикой, полноканальным звуком высокого разрешения, а также несколькими эквалайзерами, соответствующими широкому спектру различных стилей. 10-миллиметровые динамики работают в тандеме с полимерной композитной диафрагмой, что обеспечивает идеальное звучание на низких, средних и высоких частотах. Наушники уменьшают потери низких частот, когда неплотно прилегают к ушам или носятся неправильно.

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