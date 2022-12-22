TWS-наушники Huawei Freebuds 5i вышли на глобальный рынок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

TWS-наушники Huawei Freebuds 5i вышли на глобальный рынок

Фондовый рынок
1
В июне TWS-наушники FreeBuds 5i Huawei выпустила в Китае, а теперь новинка стала доступна на мировом рынке по цене примерно €100. Модель Huawei FreeBuds 5i отличается от предшественника, FreeBuds 4i, благодаря более длительному времени автономной работы, улучшенному звуку, улучшенной опции шумоподавления, а также более легкому корпусу, пишет root-nation.
TWS-наушники Huawei Freebuds 5i вышли на глобальный рынок
Зарядный чехол Huawei FreeBuds 5i доступен в трех цветовых решениях — Isle Blue, Nebula Black и Ceramic White. Его вес составляет 34 г, и, несмотря на то, что он стал на 18% легче по сравнению с предыдущей моделью, емкость аккумулятора увеличилась до 410 мАч. Наушники также стали короче и на 11% легче, чем FreeBuds 4i — каждый весит всего 4,6 грамма. К тому же производитель предлагает три размера мягких силиконовых наконечников, чтобы использование было максимально комфортным.
Huawei FreeBuds 5i сертифицированы как беспроводные наушники Hi-Res Audio с широкой частотной характеристикой, полноканальным звуком высокого разрешения, а также несколькими эквалайзерами, соответствующими широкому спектру различных стилей. 10-миллиметровые динамики работают в тандеме с полимерной композитной диафрагмой, что обеспечивает идеальное звучание на низких, средних и высоких частотах. Наушники уменьшают потери низких частот, когда неплотно прилегают к ушам или носятся неправильно.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.