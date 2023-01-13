Twitter закрывает более 10 офисов в разных странах — The Insider Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

Twitter закрывает более 10 офисов в разных странах — The Insider

Американский бизнесмен Илон Маск закрывает офисы Twitter в разных странах, чтобы сэкономить деньги. Компанию начинают выгонять за неуплату аренды.

Об этом пишет издание Insider.

По словам источников издания, по крайней мере более десятка офисов уже закрыты или в процессе. Кроме того, в ближайшие недели планируется закрыть несколько из них в США. Ожидается, что параллельно будут сокращены еще несколько сотен сотрудников Twitter.

Закрытия коснулись офисов в Гонконге и на Филиппинах, а также в Мексике и в Африке, где в ноябре были уволены все сотрудники Twitter. Офисы в Австралии, Южной Корее и большинство в Европе и Индии либо уже закрыты, либо должны закрыться в ближайшие недели.

Большой офис в Сингапуре, где располагалась азиатская штаб-квартира компании, был закрыт, потому что не платил аренду, отмечают собеседники Insider. Но один из них сказал, что Маск все-таки с опозданием внес платеж в конце того дня, а сотрудникам, которых накануне выставили за дверь посреди рабочего дня, было приказано возвращаться.

Ранее в Twitter насчитывалось около 20 офисов в США и более двух с половиной десятков — за пределами страны, в том числе в Париже, Мадриде, Берлине, Манили, Мумбаи, Бенгалуру и Джакарте. В настоящее время обсуждается план оставить всего несколько в больших городах — Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в США, а за рубежом — в Лондоне, Токио и Дублине.

Свой самый новый офис Twitter открыл в Гане в 2021 году. Это была первая локация, где он устроился в Африке. Сингапурский офис был открыт в 2015 году и в прошлом году даже расширял площади и нанимал инженеров.

Другие офисы за пределами США были небольшими, здесь сконцентрировались инженеры и специалисты по продаже рекламы. Она приносит почти всю выручку Twitter, однако под руководством Маска многие рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с соцсетью.

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