Турстахование: как получить выплату, если вам оказали медпомощь за границей — Finance.ua

Турстахование: как получить выплату, если вам оказали медпомощь за границей

Сегодня 13:01 — Страхование

Многие украинцы сейчас находятся за границей. Однако стоит учесть, что без оформления статуса беженца наши граждане не смогут оформить медицинскую помощь за границей или купить необходимые медикаменты.

Что делать? Чтобы иметь возможность получать медуслуги за границей, можно оформить туристическое (медицинское) страхование. Finance.ua объясняет все привилегии такой страховки.

Туристическое (медицинское) страхование за границей — это гарантия получения качественной, своевременной медицинской помощи в любой стране мира. Оформить такую страховку можно и на Finance.ua. При этом получить полис на электронную почту за 5 минут. Даже если вы уже находитесь за границей в этот момент.

Как получить медицинскую помощь по страховке?

При необходимости нужно обратиться в ассистирующую компанию по номеру, который прописан у вас в договоре.

ассистирующая компания запишет вас к нужному врачу в удобной вам клинике.

По необходимости врач выпишет вам рецепты на лекарства или повторный осмотр. Сообщит об этом в страховую компанию.

Далее процесс урегулирования зависит от выбранной страховой компании.

Как получить возмещение по туристической страховке?

В Украине изменили процесс по возмещениям.

Отметим, Finance.ua работает только с проверенными страховыми, которые открыто ведут свою деятельность. И в данном тексте хотим рассказать вам на конкретных примерах, как происходят процессы по возмещениям.

Страховая компания «ARX»: при обращении за медицинской помощью вам необходимо будет оплатить услугу самостоятельно, а после отправить фото/сканы чеков в страховую компанию для возврата средств. Это не относится к критическим ситуациям и дорогостоящему лечению, в данных случаях компания возьмет на себя оплату сразу.

К слову, полисы от ARX можно оформить находясь уже за границей, но амбулатория и оплата медикаментов покрывается с 3-го дня действия полиса.

СК «UNIQA»: при обращении за медицинской помощью необходимо будет оплатить услугу самостоятельно, а после отправить фото/сканы чеков в страховую компанию для возврата средств. Это не относится к критическим ситуациям и дорогостоящему лечению — в этих случаях компания возьмет на себя оплату сразу.

«UNIQA» отлично подойдет беременным женщинам, потому что покрывает осмотры. Полисы от UNIQA также можно оформить находясь уже за границей.

СК «VUSO»: при обращении за медицинской помощью также необходимо будет оплатить услугу самостоятельно, а уже после возвращения в Украину подать заявление на возмещение. Это не относится к критическим ситуациям и дорогостоящему лечению — по этим случаям компания берет на себя оплату сразу.

Полисы от VUSO можно оформить находясь уже за границей, но с ограничением — полис будет действовать на 6-й день после оформления.

СК «ИНГО»: при обращении за медицинской помощью в клинику-партнера страховой компании, она будет покрыта автоматически. Если же обращаться не в клинику-партнер, то необходимо будет оплатить услугу самостоятельно, а после возвращения в Украину подать заявление на возмещение.

Отметим, что полисы от ИНГО нельзя оформить находясь уже за границей.

СК «PZU»: при обращении за медицинской помощью в клинику-партнера страховой компании — она будет покрыта автоматически. Если же вы обратились в клинику, которая не является партнером СК, как и в предыдущем варианте, вам необходимо будет оплатить услугу самостоятельно, а после возвращения в Украину подать заявление на возмещение.

Страховые полисы от PZU также нельзя оформить находясь уже за границей.

Почему выгоднее оформить туристическое (медицинское) страхование на Finance.ua:

полисом можно воспользоваться в первый же день за границей;

поддержка работает 24/7 без выходных;

сумма, которую покрывает страховка — 30 тыс. евро;

страховку можно оформить на год и быть уверенным, что в любой момент вы можете получить медицинскую помощь. В любой стране мира;

туристическое страхование — это не только защита здоровья, это еще и защита финансовых рисков. Например, страховка может покрыть вам услугу адвоката.

Оформить такую страховку можно на Finance.ua и получить полис на электронную почту за 5 минут — даже если вы уже находитесь за границей.

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