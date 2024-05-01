🔖 На Finance.ua теперь доступна функция оплаты частями от monobank и ПриватБанка на все типы страхования — Finance.ua

🔖 На Finance.ua теперь доступна функция оплаты частями от monobank и ПриватБанка на все типы страхования Сегодня 12:45 — Страхование

🔖 На Finance.ua теперь доступна функция оплаты частями от monobank и ПриватБанка на все типы страхования

Мы понимаем, что страхование на первый взгляд может показаться не столь критичной потребностью, но оно все же это важный элемент финансовой безопасности, который поможет вам защитить свое имущество, жилье, авто, себя и обеспечить финансовую стабильность в непредвиденных ситуациях.

💸В настоящее время страхование — это недешево, и оплатить сразу полную стоимость полисов не всегда комфортно, однако мы нашли решение этой проблемы для вас 😇

💡Finance.ua добавили опцию покупки любого вида страхования через оплату частями от monobank и ПриватБанка.

Какие виды страхования вы можете оформить на Finance.ua, воспользовавшись функцией оплаты частями от monobank и ПриватБанка:

👉 Автогражданка

👉 Зеленая карта

👉 Туристическое страхование

👉 Страхование жилья от последствий военных действий

👉 Каско

👉 Каско с покрытием военных рисков

👉 Добровольное медицинское страхование

👉 Карта Assistance

👉 Телемедицина

Переключись наконец-то на самую лучшую страховку!

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