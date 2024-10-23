Туристы определили самый дружелюбный город Европы — Finance.ua

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Туристы определили самый дружелюбный город Европы

Мир
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Туристы определили самый дружелюбный город Европы
Туристы определили самый дружелюбный город Европы
Туристы назвали самый дружелюбный город Европы, который состоит из нескольких маленьких островов, каждый со своей уникальной культурой. Этим городом стала шведская столица — Стокгольм, пишет Express.
Столица получила 94,07 балла по версии Conde Nast Traveller 2024 Readers' Choice Awards.
«Шведы известны как вежливые и жизнерадостные люди, поэтому не удивительно, что столица была названа самой дружественной в Европе», — говорится в сообщении.
Так, Стокгольм на самом деле состоит из 14 маленьких островов. Архипелаг включает в себя незаселенные островки, острова с летними домами, общинами, историческими селами, магазинами, ресторанами и другими удобствами. Он расположен в Балтийском море и простирается примерно на 37 миль.
14 островов Стокгольма делают его уникальным местом в списке, поскольку посетители могут погрузиться во многие разные культуры, путешествуя на паромах и экскурсионных лодках.
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Туристы часто отмечают, что в этом городе нет ощущения перенаселенности, а свежего воздуха достаточно. Кроме того, в последние два десятилетия Стокгольм значительно укрепил свою мировую репутацию как центр культуры, искусства, дизайна и изысканной кухни.
Кстати, другими лучшими направлениями, согласно рейтингу, стали:
  • Будапешт,
  • Валенсия,
  • Вена,
  • Берлин.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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