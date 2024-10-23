Туристы определили самый дружелюбный город Европы — Finance.ua

Туристы определили самый дружелюбный город Европы Сегодня 18:36 — Мир

Туристы определили самый дружелюбный город Европы

Туристы назвали самый дружелюбный город Европы, который состоит из нескольких маленьких островов, каждый со своей уникальной культурой. Этим городом стала шведская столица — Стокгольм, пишет Express.

Столица получила 94,07 балла по версии Conde Nast Traveller 2024 Readers' Choice Awards

«Шведы известны как вежливые и жизнерадостные люди, поэтому не удивительно, что столица была названа самой дружественной в Европе», — говорится в сообщении.

Так, Стокгольм на самом деле состоит из 14 маленьких островов. Архипелаг включает в себя незаселенные островки, острова с летними домами, общинами, историческими селами, магазинами, ресторанами и другими удобствами. Он расположен в Балтийском море и простирается примерно на 37 миль.

14 островов Стокгольма делают его уникальным местом в списке, поскольку посетители могут погрузиться во многие разные культуры, путешествуя на паромах и экскурсионных лодках.

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Туристы часто отмечают, что в этом городе нет ощущения перенаселенности, а свежего воздуха достаточно. Кроме того, в последние два десятилетия Стокгольм значительно укрепил свою мировую репутацию как центр культуры, искусства, дизайна и изысканной кухни.

Кстати, другими лучшими направлениями, согласно рейтингу, стали:

Будапешт,

Валенсия,

Вена,

Берлин.

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