Туристы определили самый дружелюбный город Европы — Finance.ua

Туристы определили самый дружелюбный город Европы
Туристы назвали самый дружелюбный город Европы, который состоит из нескольких маленьких островов, каждый со своей уникальной культурой. Этим городом стала шведская столица — Стокгольм, пишет Express.
Столица получила 94,07 балла по версии Conde Nast Traveller 2024 Readers' Choice Awards.
«Шведы известны как вежливые и жизнерадостные люди, поэтому не удивительно, что столица была названа самой дружественной в Европе», — говорится в сообщении.
Так, Стокгольм на самом деле состоит из 14 маленьких островов. Архипелаг включает в себя незаселенные островки, острова с летними домами, общинами, историческими селами, магазинами, ресторанами и другими удобствами. Он расположен в Балтийском море и простирается примерно на 37 миль.
14 островов Стокгольма делают его уникальным местом в списке, поскольку посетители могут погрузиться во многие разные культуры, путешествуя на паромах и экскурсионных лодках.
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Туристы часто отмечают, что в этом городе нет ощущения перенаселенности, а свежего воздуха достаточно. Кроме того, в последние два десятилетия Стокгольм значительно укрепил свою мировую репутацию как центр культуры, искусства, дизайна и изысканной кухни.
Кстати, другими лучшими направлениями, согласно рейтингу, стали:
- Будапешт,
- Валенсия,
- Вена,
- Берлин.
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