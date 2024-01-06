Турецкие овощи и фрукты вытесняют из Украины европейские — Finance.ua

Турецкие овощи и фрукты вытесняют из Украины европейские Сегодня 04:45 — Аграрный рынок

Турецкие овощи и фрукты вытесняют из Украины европейские

Украинские импортеры увеличили поставки продуктов питания из Турции из-за ограничений на польской границе.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» Татьяна Попович, передает «ПроАгро Групп», пишет agravery.com

Она отметила, что участники рынка в поисках альтернативных путей поставок через заблокированную польскую границу обратили свое внимание на импорт из Турции через Болгарию, Румынию и Молдову.

«Для европейских производителей это особенно критично в предпраздничное время, когда спрос на товары значительно растет, а производители недополучают средства. В то же время турецкие товары, в частности цитрусовые, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны уже занимают на нашем рынке долю почти в 40%. Если говорить о цитрусовых отдельно, то их доля составляет около 60%. Турецкие товары мощно вошли на украинский рынок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля турецких овощей и фруктов на украинском рынке выросла уже на 15−18%», — пояснила эксперт.

Она добавила, что продукция из Турции имеет дополнительные преимущества из-за своей доступности по цене, характерным вкусовым свойствам и высокому качеству. «Несмотря на ситуацию на границе, рыночные операторы продолжают импортировать итальянские, испанские и другие европейские товары, хотя и с некоторой задержкой и по более высоким ценам из-за роста расходов на логистику.

Также влияние на ситуацию имеют смещенные календарные праздники. В целом эта ситуация свидетельствует о том, что операторы рынка быстро адаптируются к изменениям условий, оперативно ищут альтернативные решения и предотвращают возможный дефицит на рынке", — подытожила Татьяна Попович.

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