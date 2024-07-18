Турецкая Onur отремонтирует мост Метро в Киеве за 2 млрд грн — Finance.ua

Турецкая Onur отремонтирует мост Метро в Киеве за 2 млрд грн Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Турецкая Onur отремонтирует мост Метро в Киеве за 2 млрд грн

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в понедельник, 15 июля, подписала договор с турецкой компанией Onur на противоаварийный ремонт моста Метро, ​​сообщают в системе электронных госзакупок Prozorro.

Как говорится, согласно заключенному договору Onur осуществит за 1,995 млрд грн до 31 декабря 2036 года реставрацию с приспособлением автопроездов моста Метро через Днепр.

Как сообщалось, проект капитального ремонта моста Метро Киевская горгосадминистрация утвердила в 2019 году. Также на 2024 год были запланированы работы по усилению опор моста.

Onur работает в Украине 20 лет. ООО «Онур конструкцион интернешнл» с уставным капиталом в 2,165 млн грн, владеет корпоративными правами 13 украинских компаний. В 2023 году получило доход 2 млрд 927,846 млн грн, чистая прибыль составила 68,586 млн грн. Компания активный участник дорожного строительства, крупнейший незавершенный проект — вантовый мост в Запорожье.

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