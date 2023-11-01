Турция усиливает регулирование криптоактивов, чтобы выйти из «серого списка» FATF — Finance.ua

Турция усиливает регулирование криптоактивов, чтобы выйти из «серого списка» FATF Сегодня 20:39 — Криптовалюта

Турция усиливает регулирование криптоактивов, чтобы выйти из «серого списка» FATF

Турция готовит новое законодательство по криптоактивам, чтобы убедить международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключить ее из «серого списка» стран.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что FATF в 2021 году снизила рейтинг Турции в так называемый серый список стран, которые не принимают достаточных мер по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма.

Министр финансов Турции Мехмет Симсек заявил, что отчет FATF признал Турцию полностью соответствующей всем, кроме одного, из 40 стандартов надзорного органа.

«Единственным вопросом, который остался в рамках технического соответствия, является работа, связанная с криптоактивами. Мы подадим законопроект о криптоактивах в парламент как можно быстрее. После этого у Турции не будет причин оставаться в этом сером списке, если не будет других политических соображений», — сказал Симсек.

Добавляется, что Симсек не предоставил никаких других подробностей о планируемых законодательных изменениях.

Економічна Правда По материалам:

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