Турция прекратила все торговые связи с Израилем — Bloomberg — Finance.ua
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Турция прекратила все торговые связи с Израилем — Bloomberg

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Турция прекратила всю торговлю с Израилем из-за войны в Газе. Этот шаг расширил предыдущие ограничения на экспорт.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
«Любая торговля с Израилем будет прекращена, пока страна не обеспечит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу», — сообщает издание со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с этим вопросом.
Запрет вступил в силу в четверг. В заявлении Министерства торговли Турции на этот счет указывается, что Турция решила расширить прошлогодние ограничения на некоторый турецкий экспорт в Израиль из-за «ужесточения гуманитарной трагедии в Палестине».
«Начат второй этап мер, принятых на государственном уровне, и экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, приостановлены для охвата всех товаров… Турция будет твердо и решительно внедрять эти новые меры, пока правительство Израиля не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу», — говорится в заявлении.
В Израиле раскритиковали такое решение и намерены найти альтернативные пути поставок.
«Это поведение диктатора, нарушающего интересы турецкого народа и бизнес-сообщества, игнорируя международные торговые соглашения», — отреагировал на изменения министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
По его словам, израильское правительство будет работать над созданием немедленных альтернатив для торговли с Турцией путем увеличения местного производства и поиска других поставщиков.
По данным Института статистики Турции, в 2023 году товарооборот между странами составил 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% составил турецкий экспорт.
Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, израильский импорт из Турции в 2023 году составил 4,6 млрд долларов, что делает ее шестым по величине источником импорта в стране. Основным импортом из Турции были сталь, машины, минералы и топливо, а также продукты питания.
По материалам:
Укрінформ
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