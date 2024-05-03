Турция прекратила все торговые связи с Израилем — Bloomberg Сегодня 15:37

Турция прекратила всю торговлю с Израилем из-за войны в Газе. Этот шаг расширил предыдущие ограничения на экспорт.

Bloomberg. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на

«Любая торговля с Израилем будет прекращена, пока страна не обеспечит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу», — сообщает издание со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

Запрет вступил в силу в четверг. В заявлении Министерства торговли Турции на этот счет указывается, что Турция решила расширить прошлогодние ограничения на некоторый турецкий экспорт в Израиль из-за «ужесточения гуманитарной трагедии в Палестине».

«Начат второй этап мер, принятых на государственном уровне, и экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, приостановлены для охвата всех товаров… Турция будет твердо и решительно внедрять эти новые меры, пока правительство Израиля не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу», — говорится в заявлении.

В Израиле раскритиковали такое решение и намерены найти альтернативные пути поставок.

«Это поведение диктатора, нарушающего интересы турецкого народа и бизнес-сообщества, игнорируя международные торговые соглашения», — отреагировал на изменения министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

По его словам, израильское правительство будет работать над созданием немедленных альтернатив для торговли с Турцией путем увеличения местного производства и поиска других поставщиков.

По данным Института статистики Турции, в 2023 году товарооборот между странами составил 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% составил турецкий экспорт.

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, израильский импорт из Турции в 2023 году составил 4,6 млрд долларов, что делает ее шестым по величине источником импорта в стране. Основным импортом из Турции были сталь, машины, минералы и топливо, а также продукты питания.

Укрінформ По материалам:

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