Турция подпишет долгосрочное соглашение о поставках СПГ с Total Energies — СМИ Сегодня 19:13 — Энергетика

Турция подпишет долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Total Energies на следующей неделе в Хьюстоне.

Об этом сообщает издание Middle East Eye , передает Укринформ.

«Десятилетнее соглашение будет охватывать период начиная с 2027 года», — сообщили изданию осведомленные источники, отказавшись уточнить объем СПГ , который будет поставлен в Турцию.

Отмечается, что соглашение является одним из серии договоров, о которых министерство энергетики и природных ресурсов Турции договорилось в нынешнем году.

В начале этого месяца турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и транснациональная энергетическая корпорация Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках СПГ. Согласно соглашению, компания Shell будет обеспечивать BOTAŞ примерно 4 млрд кубометров сжиженного природного газа ежегодно в течение 10 лет, начиная с 2027 года.

Источники Middle East Eye уточнили, что обсуждаемое соглашение по Total Energies предусматривает поставки газа в Турцию меньшего объема, чем соглашение с Shell, но не называли точный объем.

В мае Анкара также подписала отдельное десятилетнее соглашение с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil по поставке стране 2,5 млн тонн СПГ в год.

Укрінформ По материалам:

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