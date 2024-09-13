Турция подпишет долгосрочное соглашение о поставках СПГ с Total Energies — СМИ — Finance.ua
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Турция подпишет долгосрочное соглашение о поставках СПГ с Total Energies — СМИ

Энергетика
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Турция подпишет долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Total Energies на следующей неделе в Хьюстоне.
Об этом сообщает издание Middle East Eye, передает Укринформ.
«Десятилетнее соглашение будет охватывать период начиная с 2027 года», — сообщили изданию осведомленные источники, отказавшись уточнить объем СПГ, который будет поставлен в Турцию.
Отмечается, что соглашение является одним из серии договоров, о которых министерство энергетики и природных ресурсов Турции договорилось в нынешнем году.
В начале этого месяца турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и транснациональная энергетическая корпорация Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках СПГ. Согласно соглашению, компания Shell будет обеспечивать BOTAŞ примерно 4 млрд кубометров сжиженного природного газа ежегодно в течение 10 лет, начиная с 2027 года.
Источники Middle East Eye уточнили, что обсуждаемое соглашение по Total Energies предусматривает поставки газа в Турцию меньшего объема, чем соглашение с Shell, но не называли точный объем.
В мае Анкара также подписала отдельное десятилетнее соглашение с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil по поставке стране 2,5 млн тонн СПГ в год.
По материалам:
Укрінформ
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