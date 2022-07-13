Турбины "Северного потока-1" будут ремонтировать в Канаде на протяжении двух лет – СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турбины "Северного потока-1" будут ремонтировать в Канаде на протяжении двух лет – СМИ

Фондовый рынок
75
Договор касательно ремонта турбин «Северного потока-1», который принадлежит россии, на территории Канады охватывает два года. Согласно условиям сделки, в стране смогут обслужить шесть единиц упомянутого оборудования. Это гораздо большая договоренность, чем сообщалось ранее.
Соответствующей информацией поделилось издание The Globe and Mail со ссылкой на два источника в канадских властях.
По сведениям портала, Министерство внутренних дел государства освободило германского промышленного гиганта Siemens Energy от санкций против России на два года. Это позволит компании отправлять турбины для газопровода «Северный поток-1» на предприятия Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и обслуживания. Один из чиновников подтвердил, что Канада оставила за собой право в любой момент отозвать освобождение от санкций, которое получила Siemens Energy.
По словам источников, одну турбину, находившуюся в Монреале из-за ограничений, отправят в Европу. А остальные пять пришлют на объекты Siemens Canada в течение двух лет. После ремонта и обслуживания турбины будут транспортировать в Германию, а оттуда — в россию. Из-за непрямого маршрута Канада сможет сказать, что не нарушала санкций.
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалев выразила разочарование двухлетним договором: «Доходы от газа и нефти напрямую поддерживают российскую армию. Тянуть даже в течение двух лет и показывать, что „Газпром“ может получить то, что он хочет, — это опасный прецедент».
Напомним, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода «Северный поток-1», которая находилась на заводе «Дорваль» и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.
США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит россию в победную позицию и лишь добавит проблем.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.