Trustee Plus отчитался о 500 000 установленных криптокошельков и почти 100 000 эмитированных криптокарт — Finance.ua

ПРОМО Trustee Plus отчитался о 500 000 установленных криптокошельков и почти 100 000 эмитированных криптокарт Сегодня 11:10 — Криптовалюта

Представители Trustee Plus сообщили, что компания успешно достигла одной из главных целей на пути своего развития и развития криптовалютной сферы в Украине. Криптокошелек проекта загрузили и установили более 500 000 раз, что вновь подтвердило впечатляющий рост продукта.

По мнению команды Trustee Plus, такое быстрое увеличение аудитории связано с рядом факторов. За последние годы разработчики интегрировали в криптокошелек несколько новых продуктов и функций. Именно они придали импульс, который позволил занять место в пантеоне самых значимых криптокомпаний Украины в наши дни.

«С момента создания Trustee Plus у нашей команды было четкое видение в плане развития проекта и понимание, что мы создаем нужные пользователям продукты. Мы рады, что наши стремления разделяют украинцы и благодарны им за доверие. Впереди вас ждет еще больше уникальных функций и сервисов, которые точно найдут отклик в сердцах каждого пользователя», — заявил CEO Trustee Plus Вадим Груша

Ведущим продуктом стала платежная карта Trustee Plus — решение, которое полностью соответствует стандартам европейской финансовой системы. Более 95 000 клиентов уже оформили криптокарту, сочетающую в себе удобство банковских сервисов и технологическое преимущество цифровых активов.

Продукт позволяет оплатить товары и услуги в любой точке с POS-терминалом или через интернет, перевести игровые токены из Telegram-игр в USDT и пользоваться массой других возможностей.

Подкрепить растущую популярность платежной карты Trustee Plus помогли функции P2P-трейдинга, обмена стейблкоинов и пополнения счета в криптоактивах за нулевую комиссию, а также продуманная реферальная программа. Все вместе это позволило достичь полумиллионной клиентской аудитории в рекордные сроки, подчеркнули в компании.

Отметим, что Trustee Plus признан одним из лучших проектов многими аналитиками и независимыми экспертами. Например, редакция популярного издания Incrypted признала его одним из топовых криптокошельков 2024 года. И есть четкое ощущение, что все это только начало для компании и пользователей, а самое интересное нас ждет впереди.

Trusteeglobal По материалам:

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