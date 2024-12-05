Trustee Plus дарит праздничную возможность: криптокарта бесплатно — Finance.ua

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Trustee Plus дарит праздничную возможность: криптокарта бесплатно

Криптовалюта
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Trustee Plus запустила специальное предложение к зимним праздникам. С 5 декабря по 5 января каждый пользователь может бесплатно оформить криптокарту. Для участия в акции достаточно провести семь транзакций на сумму от 50 евро, после чего стоимость карты автоматически вернется на ваш евровый баланс в приложении.
Trustee Plus дарит праздничную возможность: криптокарта бесплатно
Trustee Plus — это современный сервис, который сочетает в себе функции криптокошелька и платежной карты. Приложение позволяет использовать криптовалюту для повседневных покупок — в магазинах, ресторанах и онлайн. Благодаря интеграции с Google Pay и Apple Pay, оплата становится максимально удобной и быстрой.
Карта Trustee Plus открывает широкие возможности для финансовых операций. Максимальные лимиты составляют до 5000 евро в день и до 50 000 евро в месяц. Все транзакции проходят напрямую с криптовалютного баланса, что делает использование цифровых активов таким же простым, как и использование обычных денег.
На сегодняшний день приложение Trustee Plus установили более 600 тысяч пользователей, а количество активных карток превысило 120 тысяч. На платформе уже проведено более 20 миллионов торговых операций, что подтверждает ее популярность среди клиентов.
«Мы постоянно совершенствуем приложение и добавляем новые функции для удобства пользователей. Теперь вернуть 10 евро за карту можно практически мгновенно, совершив 7 транзакций на сумму более 50 евро. Мы гордимся, что это происходит автоматически и без задержек», — отметила Ксения Житомирская, главный разработчик и СТО Trustee Plus.
В 2024 году Trustee Plus была признана лучшей криптокартой по версии Incrypted, ведущего криптомедиа Восточной Европы. Высокие оценки на независимых платформах подтверждают доверие пользователей к продукту.
Компания также готовится к запуску физической версии карты. Интерес к новинке превзошел все ожидания: за первые сутки после анонса было оформлено более 5000 предварительных заказов.
Важным аспектом является работа службы поддержки приложения, где вам объяснят, как приобрести Bitcoin, обменивать стейблкоины без комиссии, usdt как вывести на украинскую карту, а также воспользоваться другими функциями.
Не упустите возможность присоединиться к миру цифровых финансов вместе с Trustee Plus — оформите карту уже сегодня!
По материалам:
Trustee Plus
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